Valeria Ripoll trabaja para crear fundación de apoyo a padres de niños con autismo

"La idea es que sea el lugar al que te digan que podés ir y ahí te van a ayudar", dijo.

Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados Municipales de Montevideo (Adeom) y madre de un niño con autismo, anunció que está trabajando para crear una fundación que se dedique a trabajar con las familias de niños con trastorno de espectro autista.

Dijo que hay dos puntos centrales que la decidieron a trabajar para esta fundación. “Hay un montón de gente que me escribe o me consulta, padres que no saben qué hacer. Y eso sumado a la vivencia personal del momento en que te dicen que tu hijo tiene autismo”, contó.

“La idea no es un centro que haga los tratamientos, eso ya existe. La idea es todo lo demás: quién acompaña a la familia y la ayuda a no encerrarse en su casa”, explicó. Y aclaró que tampoco se busca crear un grupo de padres para compartir experiencias, sino ser un lugar de referencia para quienes reciben el diagnóstico y necesitan guía y contención.

Ripoll destacó también la importancia de trabajar para que se generen espacios verdaderamente inclusivos en la sociedad. Por ejemplo, cines. “¿A cuántos cines podés llevar a un niño que tiene autismo? ¿Cuántas familias pueden disfrutar de eso?”, apuntó.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse con Ripoll por medio de redes sociales o a su número telefónico, que ella misma publicó: 099 798 674.

Escuchá la entrevista.