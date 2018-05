Fiscales repudian dichos de Mieres y Mujica: “no son una simple crítica, son un agravio”

Los fiscales repudiaron los cuestionamientos realizados por el senador Pablo Mieres y el ex diputado Gonzalo Mujica tras la decisión del fiscal Luis Pacheco de archivar las denuncias vinculadas al senador Leonardo de León y a los negocios de Aire Fresco con Venezuela.

Entrevistada en Informativo Sarandí, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Brenda Puppo, señaló que “es un disparate” decir que hacen “mandados al Frente Amplio”, como sostuvo Mujica. “Eso no solo afecta al doctor Pacheco, afecta a todos los fiscales. Nosotros actuamos con independencia técnica (…), no hacemos política, no debemos hacer política, esto está totalmente fuera de contexto”, afirmó.

“Entendemos que se puedan sentir enojados o no les guste el contenido de los dictámenes, pero eso no puede avalar a que se digan tremendos disparates y menos públicamente, siendo quienes son”, acotó.

Para Puppo, las expresiones de Mieres y Mujica “no son una simple crítica, exceden ampliamente, son un agravio” y lo consideró “algo muy grave”.

Por otra parte, Puppo aseguró que “nadie puede decir que la función que ejerce el fiscal de corte, Jorge Díaz, esté afectada por su orientación política”. Reconoció que el gremio que encabeza tiene sus diferencias con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), pero específicamente apuntó que “el gremio no es opositor a Díaz”.

Entre los reparos al nuevo CPP, Puppo señaló que ahora ocurre que solo pueden atender los casos más urgentes y que hay cientos que quedan esperando. En su bandeja, dijo, tiene 840 casos en espera, que no ha podido leer. Y hay otros 300 que se están investigando.