Economista Javier De Haedo: “El ajuste del gasto se hizo pisando salarios y jubilaciones reales”

El economista Javier De Haedo consideró que fue pésima la gestión fiscal del gobierno. En entrevista en Informativo Sarandí dijo: “Un gobierno que asume diciendo que no va subir impuestos y cuando iba la mitad de la gestión reprimieron salario reales y jubilaciones y festejaban porque supuestamente los economistas nos habíamos equivocado, lamento haber tenido razón”.

En materia salarial sostuvo: “Es una tontería hablar de récord histórico cuando es una variable que siempre sube salvo una recesión. Bajó el nivel de informalidad, lo que pasa qué subió tanto el número absoluto de personas ocupadas que no bajó el número de informales. Hay casi 600 mil personas con problemas de empleo entre desocupados y personas que trabajan en negro”.

Sobre el déficit fiscal explicó: “Yo no encontré un maquillaje, en diciembre no encontré nada que me llamara la atención. Lo que si es que a lo largo del 2024 hay más aporte del Banco República al tesoro, eso significa que ingresó un aporte del BROU al tesoro más allá de lo habitual”.

A groso modo comparto lo que dijo el ministro Oddone. Lo de los 10 puntos de deuda hay que ser cuidadoso en caerle al gobierno saliente porque es una situación global. Uruguay el año de la pandemia se endeudó 9 puntos y en el quinquenio va aumentar 11 punto”, puntualizó.

