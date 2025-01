Cr. Marcos Soto sobre Fondos ganaderos: cuando la limosna es grande

Marcos Soto fue contundente en lo que entiende como una de las principales razones para el descalabro de los fondos ganaderos, señalando que si las personas supieran más de finanzas, no se verían tentadas con tasas de retorno que no condicen con la realidad de sectores tan dinámicos como la ganadería. Sin embargo considera que el sector puede tener otro desarrollo, si se contara con un mercado de capitales más tonificado en el país. Descartó que esto no pueda realizarse por un tema de escala, y para eso recordó los cientos de millones de dólares que se engulló este tipo de esquemas, como también pasó en algunos sectores de la construcción.

Respecto al comercio internacional, Soto dijo que habrá que seguir de cerca esa aproximación entre Estados Unidos y China. Más allá de estos gestos de acercamiento, el docente de la UCU dice que Trump no se está sintiendo nada contento con la disparidad en la balanza comercial notoriamente desfavorable a los intereses norteamericanos.

Sobre la economía regional, coincide con el vicecanciller Nicolás Albertoni, en cuanto a que si Argentina rompe con el Mercosur para aliarse comercialmente a Estados Unidos, los demás miembros del bloque se sentirán con la libertad para dar pasos similares, sin condicionamientos institucionales que habrán sido rotos por la decisión del Presidente Javier Milei.

En la futura trayectoria de la economía uruguaya, observa el siempre presente tema de la “frazada corta”, que será un factor delicado a la hora de asignar recursos para aquellos sectores que el Frente Amplio fijó como prioritarios en la futura política económica.

