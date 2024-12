Sandra Lazo sobre militares presos: “No me animo a emitir una opinión sobre si tienen que estar acá o allá, porque hay demasiado dolor todavía”

“Una defensa creíble y posible, porque uno se puede plantear un montón de metas y objetivos, pero también tiene que saber que acá no viene a crear nada” comenzó evaluando Lazo.

“Se sacó de contexto. Yo no integro el grupo de amistad Uruguay-Cuba. (…) cuando decís ‘me solidarizo’, ‘esto ha sido un faro de vida’ (…) no estás faltándole el respeto a los miles de ciudadanos que andan por el mundo porque no se sienten identificados” aclaró sobre declaraciones que tiempo atrás se viralizaron sobre la situación de Cuba y enfatizó en que considera que “es una dictadura”.

“La política salarial de la tropa es tema de discusión. Han quedado para atrás” agregó sobre este aspecto al que considera que hay que darle importancia.

