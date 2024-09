“Es bastante absurdo” considerar “comunista” el plebiscito de reforma de la seguridad social, sostuvo Óscar Andrade

“La ley de 2008 fue uno de los logros más importantes de la sociedad toda. Los estudios indicaban que siete de cada 10 trabajadores no iban a poder acceder a la causal jubilatoria ni a los 65 años. Cuando hicimos esta norma estábamos con el agua el cuello. Hubo diálogo social y consenso político. ¿Qué permitió esta norma? En los últimos 10 años previo a la ley accedieron al alta jubilatoria 15.690 personas por año. Esta ley lo que hizo fue reducir de 35 a 30 los años de aporte para jubilarse, mejorar las condiciones de acceso a las personas de edad avanzada, incorporar a la mujer un año por cada hijo. Todos lo votamos, no puede considerarse comunista”, repasó Andrade sobre la reforma jubilatoria de 2008 (18.395).

“¿Qué pasó después de la ley? Pasamos de 15.690 pasamos a 29.744 altas jubilatorias por año: o sea, en estos 15 años, lograron acceder a la jubilación 210.821 personas más que las que hubieran accedido con el criterio anterior. Entonces, ¿es o no legítimo que los trabajadores defiendan que el acceso a la jubilación no sea muy exigente, sino que sea amplio? Nosotros creemos que tiene que ser amplio. Dos tercios de los trabajadores no llegan a fin de mes. Entonces, no es frecuente que un trabajador que pierda el trabajo a los 62 años tenga ahorrado como para esperar a cumplir 65 años sin dificultad. Quien queda sin trabajo la pasa mal”, explicó. En este sentido, subrayó que hay que “recuperar los parámetros” de edad jubilatoria de dicha ley, para recuperar “la amplitud de la cobertura”.

