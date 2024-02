Exdiputada de Cabildo Abierto denunció burlas en el parlamento: “Lo mínimo que me decían era machirula, llegaban al ascensor y si estaba yo, no subían”

En entrevista en Informativo Sarandí la exdiputada de Cabildo Abierto, Inés Monzillo, habló sobre su salida del partido liderado por Manini Ríos y su incorporación a la lista 40 de Javier García en el Partido Nacional.

Sobre los cuestionamientos realizados en la interna de Cabildo Abierto por su salida Monzillo señaló: “Me sorprenden las declaraciones de la gente de Cabildo Abierto, creo que les dolió mi partida y quedaron molestos”.

“Mi salida sorpresiva no fue porque con Manini ya lo había hablado en agosto del 2022, él se lo tomó como algo muy a la ligera. En un momento estuvo un poco tensa la reunión, después se dialogó bien, me reiteraron que me quedara pero yo tenía una decisión tomada”, señaló Monzillo.

“Soy suplente el que decide si entro o no a la banca es el titular Carlos Testa (titular de la banca) no Domenech. A mí la gente me sentó en ese lugar y será la gente la que dirá si tengo que tomar o no un paso al costado”, dijo Monzillo.

En esa línea agregó: “Cuando Lust renunció no le pidieron a sus suplentes que dejarán la banca, es más siguen entrando y votando por Cabildo Abierto.

Respecto a su ingreso a Cabildo Abierto sostuvo que lo hizo aterida por el discurso de Manini Ríos, no obstante señaló: “Conocí su discurso y no todo lo que había atrás, me lleve desilusiones y eso me llevó a tomar un cambio” dice la exdiputada de Cabildo Abierto.

“Ya no podemos decir que somos un partido nuevo, no tenemos una organización. Errores se pueden cometer pero no errores grandes”, sostuvo Monzillo

Sobre la adjudicación de viviendas de forma directa por parte de la exministra Irene Moreira, Monzillo dijo que no fue el detonante de su salida pero si “fue un quiebre para el partido”.

“No termino bien de entender la situación conociendo la interna” (Sobre la adjudicación de viviendas por parte de Irene Moreira), apuntó.

“Cabildo hizo política de la misma manera que los demás partidos. Creo que somos peor que los otros porque estamos haciendo lo mismo que los otros”, analizó Monzillo.

La legisladora también denunció burlas en el parlamento por parte de sus pares. “En el parlamento las mujeres se burlaban de mí por pensar diferente. Reconozco que no tengo buena oratoria, eso fue tema de burla de otras parlamentarias”.

“Lo mínimo que me decían eran machirula, pasó que llegaban al ascensor y si estaba yo no subían”, señaló Monzillo.

Respecto a la igualdad de género señaló: “Hay que reivindicar los derechos de las mujeres pero no quitarle el derecho a los hombres. No puede tener más derecho la mujer por ser madre, tenemos que luchar por una sociedad más igualitaria. Somos peores que los otros partidos porque estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos hacer”, puntualizó.

Escuchá la entrevista completa.