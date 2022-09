Aristimuño: “Muchas veces la repetición es el anuncio del abandono”

Entre varios temas abordados por Adriana Aristimuño, explicó de qué se trata la educación por competencias. "Significa poner la educación en un plano más práctico. Significa pensar los contenidos y las disciplinas al servicio de lo que el estudiante tiene que poder hacer en su vida, en el trabajo, como ciudadano", dijo.

"La enseñanza de competencia lo que hace es ponerte en situación real ante determinadas cosas prácticas, aplicadas", dijo Adriana Aristimuño, y agregó que hay conocimientos básicos o la base recibida en la formación que "no los dejás nunca, de lado, lo incorporas todo el tiempo. El contenido está ahí.

Acerca de las declaraciones realizadas por Liber Romero, presidente del sindicato de docentes en formación, en Informativo Sarandi, sobre la semestralidad y la afectación que la resolución tendría en caso de ser aplicada en 2023, lo que provocaría que los docentes tengan trabajo un semestre y queden desempleados en los otros seis meses, Aristimuño respondió al respecto.

"No estoy en esa discusión, Es una discusión en la formación en educación, pero si he escuchado al presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pizzichillo, justo diciendo que el tema laboral, en la semestralización, se está analizando. No está definido", dijo la directora.