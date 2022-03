Mario Bergara: "Cuando no se manejan todas las variables, sino que se seleccionan algunas, los datos están al servicio de un relato"

El senador por el Frente Amplio, Mario Bergara, mencionó que "es saludable que haya una instancia donde el presidente recorra los temas frente a la Asamblea General, pero no vimos nada novedoso. Los anuncios que habían generado cierta expectativa, no fueron lo relevantes que uno podía esperar".

"Con respecto a que no era un relato sino datos, nosotros nos permitimos discrepar. Cuando no se manejan todas las variables, sino que se seleccionan algunas, los datos están al servicio de un relato", cuestionó Bergara.

El senador sostuvo en Informativo Sarandí que "no se mencionó la rebaja de salarios, no se mencionó la rebaja de pasividades, no se mencionó la suba de impuestos, ni la suba de tarifas los combustibles o los precios. Es difícil pensar que ahí estaban los temas que más le importan a la gente cuando se ignoran estos temas que hacen a la vida cotidiana".

"El mensaje que pretendió ser una síntesis que fue 'se cumplieron las metas sin meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos', nos permitimos discrepar profundamente. La meta que se cumple es la del déficit fiscal. No se cumplen las metas de los precios. Rebajar los salarios y las jubilaciones es meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos", manifestó.

