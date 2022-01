Intendente de Rocha Alejo Umpiérrez: “cuando a una murga la financia un gobierno, ¿tiene libertad de crítica?”

El intendente de Rocha Alejo Umpiérrez defendió su decisión de dejar de financiar tablados departamentales en el carnaval y los espectáculos cantados de las murgas, aunque reconoció que fue “un error” no haberlo explicado previamente a los involucrados.

"A veces hay cosas que estamos acostumbrados y no las cuestionamos por vacas sagradas. El Estado debe ser autónomo de las expresiones artísticas y culturales. Apoyar sí, pero no sustentarlas", dijo en entrevista con Las Cosas en su Sitio.

“El apoyo se lo vamos a dar como a otras expresiones. Ha tenido un trato de privilegio en relación a otros sectores. Las jineteadas son una forma de expresión cultural. No le damos plata a los jinetes. El ciclismo es muy popular y no les damos un caché a los clubes y ciclistas. Se dan apoyos para favorecer. Pero de ahí a sustentarlo es otra cosa. Le vamos a dar apoyo al carnaval, y un apoyo con mucho dinero. Asumimos gastos de sonido, de transporte. Lo que no creo es que tengamos que pagarles para que se suban a cantar”, afirmó.

Como “autocrítica”, Umpiérrez dijo que deberían “haberlo explicado mejor antes”. “Fue un error y lo asumo como tal, pero no tiene nada que ver con lo que cantan. Me gustaría que fueran autónomos de ideologías, que lamentablemente no pasa, pero no nos molestan las críticas”, dijo el intendente nacionalista.

El jerarca también respondió a las críticas del murguista Raúl “Flaco” Castro, quien comparó la decisión de la Intendencia de Rocha con las medidas aplicadas en la dictadura.

"Acá no se pretende callar a nadie, solo que los espectáculos sean solventados por los espectadores. Cuando una murga la financia un gobierno, ¿tiene libertad de crítica?”, sostuvo Umpiérrez, que además dijo que le “gustaba más la Falta cuando era más autónoma y anarca".