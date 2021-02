"Pinocho" Sosa: “Cuando Carolina Cosse suspendió el Carnaval fue uno de los peores días de mi vida”

El director de Zíngaros visitó Radio Sarandí para una extensa y jugosa entrevista en La Nueva Normalidad. Escuchalo.

“Con seguridad puedo decir que fui el que más sufrió que no haya Carnaval este año”, aseguró Ariel "Pinocho" Sosa, director de parodistas Zíngaros, en La Nueva Normalidad.

Además, Pinocho se refirió a un tema recurrente en su vida: que lo relacionen con las drogas. Y recalcó: "La gente dice que soy drogadicto, pero yo no transo con las drogas".

Sobre el cáncer que lo afectó, dijo que se trató de un mieloma múltiple. "En setiembre fui al médico y les dije que hasta que no me dijeran que tenía no me iba. Me internaron enseguida, al otro día me hicieron muchos estudios y me diagnosticaron cáncer que me terminó fracturando varias vértebras”, contó.

Una vez terminado el tratamiento, aseguró, rejuveneció 15 años.

Apasionado del carnaval, Pinocho Sosa recalcó que todo el dinero que le llega de sponsors lo destina al conjunto. “En lo previo a cada carnaval yo podría quedarme con algo del dinero de los sponsors, pero yo siempre decido invertir todo ese dinero en el conjunto. Solo en dos carnavales gané dinero”, aclaró.

