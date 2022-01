Presidente de OSE: “estamos en una situación difícil y nos vemos obligados a pedir un uso racional del agua”

El Ing. Raúl Montero, presidente del directorio de OSE, reconoció que “estamos en una situación difícil. Los sistemas no están preparados para esos picos de consumo y nos vemos obligados a pedir un uso racional del agua para que todos tengamos".

Montero explicó que los sistemas no están preparados para los picos de consumo que se dan en algunas zonas durante el verano. “Hay momentos en que realmente tenemos que cuidar los consumos y no usarlo con motivos no esenciales”, indicó.

Entrevistado en Informativo Sarandí, el presidente de OSE, explicó que no hay soluciones a corto plazo y para que todos tengan agua hay momentos en los que es necesario cuidar el consumo.

Raúl Montero también hizo referencia al alto porcentaje de agua potable que pierde OSE en la distribución que asciende al 50% por diferentes motivos. “Si yo perdiera la mitad de lo que pierdo en Rivera o Montevideo me estaría sobrando el agua, pero se necesita tanto dinero para hacerlo rápidamente que se me hace imposible”, explicó.

Con la pandemia la morosidad de los clientes de OSE se multiplicó por cinco y actualmente supera los mil millones de pesos. Según Montero, no se están haciendo cortes de agua y esto afecta la economía y las inversiones del ente.

Montero también fue consultado por la información que publicó Búsqueda días atrás que señalaba que la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, pidió priorizar el saneamiento en el interior porque ahí está “la reserva de votos” en una reunión del sector batllistas del Partido Colorado.

Al respecto el presidente del ente dijo que es verdad que hay una deuda con el saneamiento en el interior, pero se desmarcó de esta postura. “No lo pienso en términos de votos, lo pienso en términos de gestión. Los votos pueden venir o no después”, respondió.

