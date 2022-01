Diego Durand, vicepresidente de Ancap: "la medida sindical generó que se saliera a comprar combustible porque iba a existir desabastecimiento".

La medida sindical generó que ANCAP saliera a comprar combustible porque no se iba a llegar a Navidad e iba a existir desabastecimiento, dijo el vicepresidente Diego Durand, que agregó que no se anunció para no generar una corrida de consumidores hacia las estaciones de servicio.

El jerarca dijo en el programa Las cosas en su Sitio que las declaraciones del presidente de la Federación de trabajadores de ANCAP, Gerardo Rodríguez, no son de recibo.

Rodríguez salió al cruce de las afirmaciones del titular del ente, Alejandro Stipanicic, quien había dicho que el parate de la refinería de La Teja, como consecuencia de una medida sindical, costó más de 2 millones de dólares al Estado.

“Quieren predisponer a la gente contra el sindicato para ocultar el desmantelamiento del ente y la privatización del portland”, aseguró Gerardo Rodríguez en su cuenta de Twitter el presidente de FANCAP.

Si no hubiera ocurrido la medida sindical, no hubiéramos tenido que salir a comprar combustible, dijo Durand, quien agregó que una refinería no se puede parar intempestivamente, se requiere un tiempo y que no se trata de un tema de “sindicato contra empresa”.