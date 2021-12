Karina Nuñez: "Me retiré del trabajo sexual, pero me siguen diciendo 'puta', de eso no te salvas nunca. Y eso lo llevo con dignidad"

Manual de una buena puta es el libro de Karina Nuñez que se presentó en una nueva edición artesanal de 100 copias, creado junto a estudiantes del Taller López de la Torre de la Facultad de Artes, la Facultad de Información y Comunicación y el Taller de Encuadernación y Taller de Producción de la Escuela de Industrias Gráficas de UTU.

Sobre su nueva obra, Al Pan Pan conversó con la presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales, reconocida activista contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

ambién estuvo presente Ana Laura López, docente que mucho tuvo que ver en la coordinación para llevar a cabo esta publicación. Para conseguir una copia de esta limitada edición se puede comunicar por las redes de la organización OTRAS: https://www.instagram.com/0tras.uy/

"Me retiré del trabajo sexual, pero me siguen diciendo 'puta', de eso no te salvas nunca. Y eso lo llevo con dignidad", dijo Karina en entrevista con Al Pan Pan. "Mi reputación está a la vista, no me da vergüenza, por que siempre fui eso", señaló.

Escucha la entrevista aquí: