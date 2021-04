Karina Nuñez: “Es inhumano tener que salir a la calle para traer un plato de comida, solo porque tenés baldosas en tu casa”

La Organización de Trabajadoras Sexuales se reunió con el ministro Pablo Bartol para reclamar mayor asistencia y denunciar abusos de patrones.

La Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) se reunió este lunes con el ministro de Desarrollo, Pablo Bartol, en un hecho calificado de “histórico” por Karina Núñez, presidenta del colectivo.

En Las Cosas En su Sitio, Núñez dio detalles sobre la conversación con el jerarca y denunció las condiciones de vulnerabilidad en las que trabajan.

“Le planteamos que las trabajadoras sexuales no entramos dentro de los márgenes de poblaciones vulnerables. La mayoría de nosotras tiene piso de baldosas o un calefón. Por eso no somos incluidas en población de riesgo”, afirmó.

“Pero que vos tengas que estar saliendo a la calle a arriesgar a tu familia porque no tenés un plato de comida, solo porque tenés una baldosa en tu casa, me parece inhumano”, añadió Núñez.

En el “otro extremo”, el de la reinserción laboral, Núñez dijo que “entre una persona vulnerable y una trabajadora sexual, en el pueblo no te dan trabajo”.

“Lo que nos ha mantenido a flote fue la solidaridad del pueblo. Tuvimos y lo recalcó el ministro, le mandamos una lista de cosas, lista de compañeras, de las cuales se cubrió a 237. Él dice que en total se cubrieron a 450, pero nos quedaron 300 por fuera. Si no conseguimos para todas, sinceramente no me siento tranquila. Y voy a pelear hasta que la última de las compañeras pueda recibir su sustento básico”, afirmó.