Robert Silva sobre reclamos por cambios en UTU: “Ayer le mintieron al Presidente. Parece obvio que donde no hay estudiantes, no hay grupos”

El presidente del Codicen presentó este lunes el rumbo que tomará la educación a partir de 2023 con cambios de planes, currícula y una política nacional docente.

"Ayer lo primero que quisimos hacer es poner en evidencia el estado de situación de la educación en este momento. Muchas veces se tratan de licuar los resultados y eso no es correcto. Presentamos líneas de acción que estuvimos haciendo a pesar de la pandemia", comenzó diciendo en Informativo Sarandí.

Silva indicó que se va a poner el pie en el acelerador debido al avance en la situación de pandemia de nuestro país. "Necesitamos un cambio curricular. Un cambio de matriz. Nuestro sistema educativo tiene formas de enseñar o formas de evaluar, que vienen desde hace muchísimo tiempo. Hay que efectivizar cambios que impacten en la motivación de los chiquilines".

"No podemos seguir teniendo la mala formación inicial que tenemos. Vamos a trabajar fuertemente en la inclusión educativa. En la formación de los docentes. En la formación de la vinculación de la tecnología y la formación", expresó.

Silva señaló que el 2022 será un año bisagara, de "mucha discusión, mucha concreción", que tratará cambio de planes, cambios de programas educativos, "que van a empezar a aplicarse en el 2023".

"Tomamos en cuenta cuestiones que vienen de la administración anterior", destacó. "Hoy continuamos algunas de esas cosas, realizando adecuaciones y ajustes. Ya invitamos a los partidos políticos a una mesa de trabajo y a todas las autoridades políticas del Codicen", agregó.

"Tenemos ideas generales de por dónde ir en cuanto a la currícula. Pero no tenemos decisiones tomadas. Por eso estamos convocando al diálogo. Hay que enamorar al estudiante para desarrollarle la voluntad de aprender. Para eso, no tiene que ser un bodrio ir al liceo", manifestó.

El presidente del Codicen destacó la búsqueda de una política nacional docente de "tres grandes patas: La formación docente, el desarrollo profesional y la carrera, que no solamente la antigüedad sea motivo de crecimiento y desarrollo".

Por último, se refirió a los reclamos por cambios en UTU que se generó ayer a las afueras de la Torre de Comunicaciones: "Nosotros podemos existir como educación pública porque la gente paga sus impuestos, por lo que tenemos que ser muy cautos y profesionales en el manejo de los recursos públicos. Parece tan obvio que si no hay alumnos no hay grupo. No tendríamos ni que discutirlo. Se abrían grupos que no eran necesarios, grupos fantasmas. Ayer le mintieron al presidente. Le dijeron que los chicos más pobres se están quedando sin estudiar, y eso no es cierto".