Jorge Díaz: "Muchas veces me sentía una especie de inca Túpac Amaru"

El ex fiscal de corte dijo en Informativo Sarandí que por momentos "cuatro caballos que te tiran de un brazo, cuatro de una pierna y cuatro de otra pierna" y que "quien aspire a este cargo debe tener mucha espalda".

"Cuando uno se prepara adecuadamente las cosas salen más fáciles. La decisión estaba tomada desde el año pasado. Asumí en 2012 con un mandato, me reuní con representantes de todos los partidos políticos y allí explicité cual era el plan de acción a seguir. Esos objetivos todos están cumplidos. Entonces no tenía sentido seguir prorrogando más", comenzó diciendo Díaz.

"Yo tuve una muy buena relación con el sistema político. A mi me designó el poder ejecutivo del presidente Mujica. Me tocó trabajar con tres presidentes, con tres ministros del interior. Siempre tuve un buen relacionamiento con todos ellos. Muchas veces el fiscal de corte es una especie de inca Tupac Amaru: cuatro caballos que te tiran de un brazo, cuatro de una pierna y cuatro de otra pierna. Quien aspire a este cargo debe tener mucha espalda. Uno tiene que estar preparado para asumir, para estar y para retirarse. Hay que tener aptitudes y actitudes", expresó.

"La institución fiscalía hizo un esfuerzo muy grande para instruirse (sobre el nuevo código del proceso penal). Un sistema que al principio tuvo algunos desajustes, pero rápidamente logramos establecer una reforma que creo fue exitosa. Estuvimos en una "tormenta perfecta", y salimos de ella. Es una reforma que funciona", manifestó el ex fiscal de corte.

"Los hechos destruyeron el relato del nuevo código pro delincuentes aún teniendo hoy la fiscalía menos recursos que en 2017", agregó.

Díaz dijo que algo que le quedó pendiente fue implementar un software de inteligencia artificial, que permita asociar hechos delictivos, algo que ahora se hace a mano.

"No he perdido un minuto de mi tiempo antes, ni lo voy a perder ahora. Vivimos en una sociedad democrática. Cada uno es libre de expresar lo que le parece. No he perdido la linea y no lo voy a hacer", dijo sobre las declaraciones del cabildante Eduardo Lust, quien había dicho que Díaz le lavó 11 millones de dólares a Balcedo.