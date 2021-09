Alejandro Stipanicic y la posibilidad de sumar un privado al negocio del portland: Hoy "la sociedad paga las pérdidas"

El presidente de Ancap indicó que "el futuro nos atrapó y cada día que pasa le damos más de ganar a los privados".

"El futuro nos atrapó. Hace 10 años el país tenía solo dos jugadores cemento portland de Artigas y portland de Ancap. Ahora hay otro jugador. Hace 10 años producíamos 900.000 toneladas de portland. Hoy se producen 1.400.000. Todos los que producen comienzan a competir por una torta cada vez más chica", expres´ó.

"El mercado del portland no es el uruguayo, es el regional. ¿Quien tiene las reservas para abastecer el mercado regional? Normalmente el estado es menos eficiente que un privado. Primero por un tema de escala. También por un tema tecnológico. Y el futuro nos agarró", manifestó en Informativo Sarandí.

"La diferencia no la entiendo", dijo sobre las charlas con privados durante el gobierno de Tabaré Vázquez y las críticas actuales. "Hubo conversaciones muy fuertes con empresas en su momento. Porque con uno si y con otro no, no lo puedo comprender".

"Cualquier tipo de solución va a tener que privilegiar la situación de las 500 personas involucradas en el portland. A toda esa gente le vamos a buscar una solución", agregó.

"La sociedad paga las pérdidas del portland", enfatizó.

Stipanicic explicó que el costo total del personal de Ancap son 120 millones de dólares, mientras que el costo del Portland son 21 millones de dolares, aportando menos del 5% de la facturación de Ancap.