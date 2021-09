Un Solo Uruguay propone crear comisión de expertos para tener combustibles a precios competitivos

Delegados del movimiento se reunieron con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

Un Solo Uruguay (USU) planteó al gobierno crear un comité de expertos, similar al que se formó para elaborar la reforma jubilatoria, para lograr combustibles con precios competitivos.

En una reunión que los delegados del movimiento mantuvieron con el secretario de la Presidencia, Dr. Álvaro Delgado, y con el ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Paganini, se propuso “armar un equipo de trabajo, que integre a todos los sectores políticos, al sector productivo, a los gremios, con el objetivo de definir cómo Uruguay va a lograr precios competitivos”, confirmó en Agronegocios Sarandí uno de los voceros de USU, el Ing. Agr. Marcelo Nougué.

“Necesitamos sacar de la discusión político-partidaria el tema de los combustibles, que sea una política de Estado. Necesitamos que no se use el tema de los combustibles para sacar rédito en los votos. Y la única estrategia que nos parece que se puede llegar a lograr es esta”, comentó.

Nougué lamentó las reacciones de la Federación Ancap (Fancap), ante cualquier intento de modificar algo por parte del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. “Salen todas las corporaciones vinculadas a tratar de que todo quede igual”, expresó.

El problema más allá del Factor X

El vocero de USU consideró que “transparentar la forma en que se calculan los precios de los combustibles y los sobrecostos que tenemos no nos hace más competitivos. Hay algunos sobrecostos, los más importantes, que están dentro de la propia paramétrica, por fuera del famoso Factor X, que son $ 3”.

Señaló que en el gasoil, dentro de dos rubros que están dentro de la propia paramétrica, “tenemos casi $ 5,50 de sobreprecio. Son $ 3,48 + IVA vinculados a las empresas del transporte, básicamente metropolitanas, y $ 1,10 o $ 1,15 vinculado con sobrecostos del biodiesel, que no le aporta nada al Uruguay”.

Sostuvo que “la cadena de biodiesel no alienta a nada que no sea exportable. Se hace con soja y canola, no le aporta nada a la cadena productiva uruguaya, y sin embargo recarga al precio del gasoil”.

Por lo tanto, remarcó que “esos dos factores que están en la paramétrica no tienen nada que ver con la paridad de importación, ni con la periodicidad, ni con el petróleo”.

Escuche la entrevista completa: