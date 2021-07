Graciela Bianchi: “Los referéndum son peligrosos como mecanismos de democracia directa”

La vicepresidenta interina dijo que Álvaro Delgado es un “gran operador político” y “negociador”, y que es a quien le tiene mayor “confianza” de cara al futuro

La senadora nacionalista Graciela Bianchi ocupa por estos días la Vicepresidencia en suplencia de Beatriz Argimón, quien se encuentra de viaje.

Entrevistada por Las cosas en su sitio, Bianchi habló sobre su historia en política, dio su opinión sobre el referéndum de la LUC, y dijo por qué esta semana mantiene un perfil más bajo en su cuenta de Twitter, donde suele volcar sus “opiniones pasionales”.

"Los referéndum se vuelve un sí o no en bloque. Por eso son peligrosos como mecanismos de democracia directa. Tienen que ser muy excepcionales y el Frente Amplio los ha utilizado sistemáticamente. Será por ahí por mayo. Se va a convertir en una elección de medio término", manifestó.

"En educación venimos postergando los cambios de los años 60, otra vez y otra vez. Estamos con los mismos figurines que en la década del 60", expresó.

Bianchi se refirió a sus publicaciones en la cuenta de twitter: "Soy de opiniones pasionales. Esta semana decidí que si bien no tengo inhibiciones constitucionales, me parece que institucionalmente me tengo que ubicar en el cargo. Entonces solo puse me gustas y alguna cosa".