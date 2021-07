Adrián Peña sobre Orsi: "Está enojado y tiene una reacción destemplada y un poco temeraria"

El ministro de ambiente se refirió a la negativa de los ediles de la oposición de Canelones a la votación de un fideicomiso de 80 millones de dólares planteado por la administración de Yamandú Orsi.

"Mucha tranquilidad. Hicimos lo que correspondía", dijo Peña sobre no apoyar el fideicomiso para obras en Canelones. "Votamos el último fideicomiso con el compromiso que haya una comisión investigadora, y nuestro representante allí nos informó que no está claro que toda la plata haya ido para obras", agregó.

"Canelones tiene una deuda aproximada de 370 millones de dólares, está endeudado hasta el 2039 por concepto de nueve fideicomisos", continuó.

Peña se refirió al mensaje de Yamandú Orsi: "Creo que está enojado y reacciona como tal. Me parece que es destemplada la reacción y un poco temeraria".

"Se llegó a un punto que si no accede a un préstamo no puede hacer obras. Hay un tema de gestión de Orsi que hay que observar", indicó.

El ministro de Ambiente se refirió a otros temas de actualidad en Informativo Sarandí. Entre ellos, se habló sobre el funcionamiento de la coalición: "Es necesario un ámbito de coordinación en esta nueva experiencia que es un gobierno de cinco partidos".

También se expresó acerca del artículo de la rendición de cuentas que redirecciona fondos del Instituto de Colonización para el plan de erradicación de asentamientos."La idea está buena pero no desvistamos un santo para vestir a otro".

Sobre sobre artículo que elimina la obligación a organismos estatales de depositar en BROU, argumentó: "No entiendo muy bien cual es la razón. No lo estaríamos acompañando. No me imagino el gobierno de EEUU depositando dinero en un banco chino".