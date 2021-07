¿Qué está pasando en Cuba? La visión de Federico Merke, experto en relaciones internacionales

"Se dio una serie de factores externos e internos. Debido a la pandemia bajaron todos los niveles de ingreso que tiene la isla además de haber crecido el costo de los alimentos que importa lo que ronda en el 80%", comenzó Merke.

"El gran líder de la revolución fue Fidel y hoy ya no hay un Castro en el poder. Díaz Canel no tiene un perfil carismático y no es alguien que esté generando entusiasmo en los jóvenes que demás viven en una cultura de escasez", continuó.

Merke dijo que lo que más le molesta en este momento a los cubanos es la falta de prosperidad. "No sé si quieren democracia, quieren un horizonte de crecimiento, una expectativa de estar mejor".

"La legitimidad en China reside en haber traído modernidad. Los chinos piensan que se puede ser moderno sin ser democrático y a Cuba le ha costado mucho ese camino", comparó el profesor de política internacional contemporánea.

Merke mencionó que el bloqueo no ha hecho otra cosa que darle más legitimidad al régimen cubano. "Colocar la responsabilidad de los problemas fuera de Cuba está hace más de 50 años y no ha logrado nada", concluyó.