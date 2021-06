Juan Fagúndez: “El fiscal Vaz es responsable y estudioso, es una persona que trabaja bien, pero en este caso se apuró”

El abogado penalista se refirió al cuestionamiento que hay sobre el ministro Germán Cardozo por las llamadas al ex jerarca policial de la jefatura de Maldonado imputado por cinco delitos.

“Lo primero que refleja este caso es la costumbre qué hay en Uruguay, la llegada que tienen algunas personas que ocupan cargos en relación a los ciudadanos comunes” comenzó diciendo Fagúndez en Informativo Sarandí.

“No es lo mismo que un ministro vaya y haga una denuncia, a que vaya cualquiera. El fiscal Vaz es responsable y estudioso, es una persona que trabaja bien, pero en este caso se apuró” añadió el abogado penalista.

“No se puede hablar de que se trata de un amigo (en relación al vínculo de Cardoso con el jerarca policial imputado) cuando quien es un ministro el que hizo las llamadas” dijo.

“Acá no hubo delito, en la acción del ministro Cardoso, no incurrió en delito en los pedidos que trascendieron. Si sos un ministro, sos un figura importante en el gobierno, y no podes separarte de la investidura cuando estás pidiendo un favor, por más amigo que seas" concluyó.