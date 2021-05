Gerente general de ALUR anunció que se llegaría a un acuerdo con los productores de caña de azúcar

Alvaro Lorenzo manifestó en Informativo Sarandí que están próximos a acordar el costo de la materia prima para comenzar la zafra.

Lorenzo expresó que la gran mayoría de los productores no están dispuestos a cortar si no tiene certeza del precio. De todos modos, hay un mínimo asegurado para no afectar a los cortadores, aseguró.

El entrevistado afirmó que ALUR tiene una enorme relevancia en Bella Unión por su causa social pero también medioambiental y eso no se resalta lo suficiente.

Con respecto a los costos, el jerarca explicó que el etanol es más caro que el producido en Paysandú porque son distintas las plantas y el producto sobre el cual se elabora. En Bella Unión además el etanol subsidia la perdida de dinero del azúcar.