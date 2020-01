Productores de caña de azúcar confían en la continuidad de ALUR con el nuevo gobierno

Agronegocios Sarandí visitó al productor Samir Ibdeir, quien comentó sus experiencias con el cultivo.

Los productores de caña de azúcar confían en un respaldo político del nuevo gobierno al proyecto de Alur. Si bien aún no está definido el precio de la próxima zafra, esperan que se mantenga el acuerdo anterior, ya que las próximas autoridades asumirán a pocos meses de comenzar la cosecha (que en general transcurre durante los meses de invierno).

Agronegocios Sarandí visitó el establecimiento de Samir Ibdeir para conocer sus experiencias con el cultivo.

Ibdeir es hijo de un plantador de caña de azúcar, su abuelo era palestino, vivió en Brasil, en la frontera con Uruguay, la familia se instaló en Bella Unión en 1988, y al ser el hermano mayor asumió la dirección de la empresa en 2006.

Recordó que en ese entonces “marchaba todo perfectamente, la situación financiera del país era muy buena”, pero con el correr de los años, el país empezó a tener problemas y eso repercutió en las empresas, que “cada vez tenemos más gastos y el margen se va achicando… Quienes estamos en la agricultura sabemos que hay altos y bajos”.

Cuando su padre estaba en la actividad la familia diversificaba en tres rubros: ganado, arroz y caña de azúcar, pero desde hace 10 años ya no tienen ganado y dejaron de sembrar arroz. “Quedé con la maquinaria parada por los altos costos. Hoy estamos al 100% con la caña”, explicó.

Ibdeir realiza 170 hectáreas de caña de azúcar, en área propia, aunque llegó a tener 250 hectáreas, arrendando 80 hectáreas.

“Mi padre de bobo no tenía nada. Invirtió en esta propiedad, cuando estaba Calnú y desde entonces la tierra es nuestra, el agua es nuestra, la maquinaria y el transporte también son propios. De Alur no dependo en nada, salvo en una pequeña área que está al lado de la destilería, donde no se puede quemar la caña y tenemos que contratar la cosechadora de Alur”, detalló.

Para la empresa es una gran ventaja estar al lado de Alur, porque la influencia del flete es muy importante en el negocio, ya que son alrededor de 60 toneladas de caña las que se producen por hectárea y, por lo tanto, son muchos viajes los que se realizan en cada zafra.

El agricultor explicó que hay muchas realidades en el negocio, ya que hay quienes no son propietarios de la tierra, del agua, de la maquinaria y/o del flete, y que por eso hay una gran diversidad en los resultados económicos del rubro.

Ibdeir tiene 11 empleados durante todo el año, y para la cosecha se suman unos 40 más.

En la zafra pasada le fue “muy bien”, según admitió logró cosechar unas 60 toneladas de caña en promedio, obteniendo un rendimiento industrial (RIT) de 10,28%.

Pero recordó que venía de una zafra anterior con problemas importantes por la falta de agua en su represa, lo que afectó el riego e impactó en la producción de caña.

El productor también se refirió a sus intenciones de crecer en área, a la tecnología disponible y a los detalles del negocio.

