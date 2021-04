Beneficiarios del Mides podrán acceder a “jornales solidarios” sin perder prestaciones

El subdirector de OPP José Luis Falero, uno de los redactores del proyecto que enviará el gobierno, explicó los detalles de apoyo laboral.

El Poder Ejecutivo enviará en mayo al Parlamento un proyecto de ley para crear un programa de puestos zafrales que abarcará a 15 mil uruguayos sin trabajo ni asistencia del Banco de Previsión Social.

José Luis Falero, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y uno de los redactores del proyecto, explicó en Las Cosas en Su Sitio los detalles del programa que implementará el gobierno a raíz de una propuesta de la bancada de intendentes blancos.

"Los beneficiarios serían todos aquellos que no mantienen un vínculo laboral: que no estén trabajando o tampoco estén siendo contemplados por el seguro de desempleo. Son los que no tienen apoyo", dijo Falero.

"Los beneficiarios del Mides pueden entrar. Se van a poder inscribir. Inclusive si algún beneficiario Mides ya está trabajando con el programa Uruguay Trabaja va a poder optar", expresó.

Ingresar al programa no implicará renunciar temporalmente a otras prestaciones del Mides, como la Tarjeta Uruguay Social. "Eso va a ir por canales diferentes; eso es un subsidio social, con un componente familiar ya definido", indicó Falero.

"Esto es una oportunidad laboral transitoria, como otras experiencias que ya ha habido. Se está pensando en una prestación que contemple doce días trabajados en una quincena. Hay que trabajar en la distribución de los cupos". Según explicó Falero, trabajarán 7.500 personas una quincena y 7.500 la otra. Así se repetirá cada mes, con las mismas personas.

"Por lo que se habló ayer, la intención es llevarlo a cinco meses. Falta definir con el Ministerio de Economía", añadió.