Mario Regueiro sobre su estado de depresión: "El fútbol me estaba haciendo mal"

El ex futbolista contó en el programa Nueva Normalidad: "la exigencia era muy fuerte y mi cabeza no estaba para llevarlo y seguir tirando del carro". Escuchá el programa completo.

En una extensa charla con Mauricio Peña y David Rodríguez, Mario Regueiro contó detalles del emprendimiento impulsado junto al Dr. Mauricio Hidalgo, llamado "Primeros Toques", el cual se dedica a enseñar a jovenes y no tan jovenes con trabajos cognitivos, movimientos con pelota en movimiento, entre otras técnicas futbolísticas.

Además, en su visita a los estudios de Radio Sarandí, el ex delantero se refirió a varios momentos de su etapa como futbolista, su formación, la infancia, su paso por Nacional y los momentos difíciles que le tocó vivir a nivel personal.

Tras la pérdida de su hermana, confesó que ingresó en un complicado estado de depresión: "después de que fui entrando en la depresión, sin darme cuenta, porque no me di cuenta que ya estaba pasado, estaba muy adentro, en ese momento el fútbol me estaba haciendo mal. Era agregarle más presión a lo que yo estaba pasando, la exigencia era muy fuerte y mi cabeza no estaba para llevarlo y seguir tirando del carro".

"En muchas etapas de mi carrera el fútbol me ha dado de todo, me dio un bienestar que gracias a dios hoy puedo mantenerlo, pero pasé muy mal con la depresión, no pensaba volver al fútbol, pensaba recuperar la alegría para vivir, esa alegría que había perdido en la depresión. Yo no sabía lo que era levantarse para vivir, reirse, no tenía ganas ni de recuperar esa vida, más allá de la familia hermosa que tengo, estaba ciego. Ahí tomé la decisión de venirme de Argentina porque mi cabeza me lo pedía, rescindir y venirme para Uruguay" añadió Regueiro.

Con respecto al apoyo familiar, destacó: "mi señora fue la que bancó todo, eso me sacó, la decisión de venirme de Buenos Aires fue cuando vi a mi señora desbordada, ya que no daba más, pidiendo a todo el mundo que viaje para ayudarla porque no daba más, ahí llegó un momento donde me quise hacer daño en los brazos y dije 'ya está'".

Consultado sobre el momento donde esperaba una ayuda por parte del club en el que se coronó en varias oportunidades como campeón uruguayo, dijo: "me molestó que Nacional me cerrara las puertas, en ese momento lo que más quería era que me demostraran ese cariño le tuvo, tiene y le voy a tener, ellos pensaron más en un contrato que en el afecto que uno venía a buscar en ese momento, se lo dije en ese momento al Gerente Deportivo, que es amigo mío, Alejandro Lembo"

Escuchá el programa completo con Mario Regueiro y Mauricio Hidalgo en la Nueva Normalidad.