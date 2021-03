Gonzalo Moratorio: Variante P.1 “es una pandemia dentro de la pandemia”

El virólogo explicó las tres formas en las que una cepa puede ser más contagiosa y remarcó que si bien las vacunas “siguen siendo eficientes”, la inmunización requiere tiempo

La circulación en Uruguay de la variante brasileña P.1 del coronavirus que provoca el covid-19 tiene en “alerta” tanto al gobierno como a la comunidad científica.

En Las Cosas en su Sitio recibimos al virólogo Gonzalo Moratorio, que definió la situación como “una pandemia dentro de la pandemia que ya transitamos”.

Según señaló, “la variante P.1 tiene mayor capacidad de transmisión, de hasta dos veces y media, y en estudios preliminares ha mostrado tener tasa de reinfección en individuos que se habían contagiado con variantes anteriores, y por tanto es agrupada por la comunidad científica dentro de las variantes de preocupación”.

“Puede incidir o cambiar la dinámica de la epidemia, dado el aumento de contagios y los tiempos más cortos para propagarse. Hay que tener cuidado y estudiar medidas”, aseguró.

¿De qué manera una cepa es más contagiosa que otra? Moratorio dijo que si bien aún faltan recabar los detalles biológicos específicos de esta variante, se pueden distinguir tres formas: “Una opción es que la cepa, dentro de nuestras células, genere más virus, y tiene una replicación mayor y entonces se produce más virus y puede contagiar a más gente. Una segunda opción es que la variante necesite de una dosis mucho menor para infectar (con menos exposición al virus puede haber infección) y la tercera, que persista en el individuo por más tiempo en su cuadro de replicación (eso hace que un individuo pueda seguir contagiando gente durante más tiempo de lo común)”.

Sobre la vacunación, el científico dijo que “la canasta de vacunas” que tiene Uruguay “siguen siendo eficientes, según los resultados preliminares, sobre todo para evitar cuadros graves”. Además, dijo que las vacunas desarrolladas también se pueden “modificar” y actualizar para responder a las nuevas variantes.

De todas formas, Moratorio opinó que “la vacunación genera una sensación de victoria” cuando en realidad “requiere tiempo” y sugirió “cuidar el proceso de vacunación” con mayores medidas.

“No hago apología de confinamientos estrictos, pero sí un estudio y redirección de medidas y si es necesario, en momentos del día o la noche reducir la movilidad para poder ayudar a la vacunación. A mí me da muchísima frustración haber llegado hasta acá como llegamos, y hoy no cuidar el proceso de vacunación de manera inteligente. Tenemos que apoyar y no dejar correr a un caballo que es y va a ser mucho más lento que el caballo que usa el virus, porque su velocidad de propagación va a ser siempre mucho mayor que la velocidad de vacunación. Cuanto antes estemos vacunados más vamos a asegurar que estas nuevas variantes no puedan circular entre nosotros”, argumentó.

Escuchá la entrevista.

Foto de archivo: Presidencia de la República