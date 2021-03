Uruguay atraviesa un "momento bastante complejo" por la circulación más dispersa del covid-19

Montevideo ya no es el único punto de aumento de casos, destacó el infectólogo Henry Albornoz, y llamó la atención el mayor aumento de casos se está dando en el interior del país

El infectólogo Henry Albornoz señaló que Uruguay está atravesando "un momento bastante complejo" en relación a la pandemia, con aumento de casos y varios departamentos en nivel rojo según la escala de Harvard.

"Durante un tiempo estuvimos en situación de privilegio desde el punto de vista sanitario, tanto por las medidas como por características propias del país, pero desde noviembre eso cambió", dijo el experto.

Albornoz indicó que el país está atravesando la primera ola de circulación interna, que había tenido un descenso, pero ahora está "en un repique importante, que preocupa porque venimos en pleno ascenso" y con positividad muy alta en los test y aumento de pacientes en CTI.

El experto señaló que no se puede achacar el aumento solo al comportamiento de la gente, ya que durante los meses de restricciones a la movilidad y a varias actividades "no vimos las consecuencias, porque no las sufrimos". "Y eso nos llevo a pensar que esto no era tan grave como en otros países o a pensar que no nos iba a pasar", señaló.

Albornoz recalcó además que la situación actual es diferente a la que se dio en diciembre y enero (cuando también hubo un repunte importante de casos) porque ahora el crecimiento de casos es disperso en todo el país y no únicamente centralizado en Montevideo.

"Hoy la situación es distinta, el interior es el que viene teniendo un crecimiento superior, una situación más dispersa. Hay entre ocho y nueve departamentos en zona roja y la circulación viral es bastante más dispersa", dijo.

Albornoz no descartó que este aumento de casos se deba al ingreso de alguna variante del virus al país, pero señaló que eso no está comprobado y se debe estudiar.

En referencia a las vacunas, Albornoz explicó que la inmunidad se genera entre una y dos semanas después de haber recibido la segunda dosis.

Dijo que es recomendable que si alguna persona está agendada para vacunarse y comienza a tener fiebre o demás síntomas de un cuadro infeccioso no concurra a realizar la inoculación.

Lo mismo para el caso de que alguien se haya dado la primera dosis y se enferma de covid-19. No se recomienda darse la segunda.