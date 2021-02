Orsi reafirmó apoyo a referéndum contra la LUC y aclaró que no hace campaña por falta de tiempo

"Me pagan un salario para que yo esté pensando en los temas de gestión", sostuvo el intendente de Canelones.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, firmó para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Entrevistado en Informativo Sarandí aclaró que no hará campaña por falta de tiempo y que no publicó una foto del momento en que puso su firma porque no lo consideró necesario.

Orsi enfatizó en que no hay dudas sobre su apoyo al referéndum, pero que no trabajará en la campaña porque la población de Canelones lo eligió para que gobierne.

