Decir que 0,3 de alcohol en sangre no hace mal es "dar el mensaje totalmente al revés", afirmó perito accidentólogo

Arturo Borges dijo en Al Pan Pan que el cambio propuesto muestra que se está muy lejos de comprender lo que genera el alcohol en el organismo y recalcó que para modificar esto se debería consultar a víctimas y victimarios.

Arturo Borges, secretario general del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), perito accidentólogo especializado en la investigación de siniestros de tránsito, recordó que él estaba en contra del alcohol cero cuando se aprobó la ley, pero sostuvo que modificarla hoy no sería una buena señal.

"En un país que no respeta uniformes, en el que como te digo una cosa te digo la otra, no sería una buena señal para los jóvenes", sostuvo y recalcó que el cambio tampoco reflejaría la realidad de lo que significa el alcohol etílico cuando entra a cualquier organismo.

Borges se preguntó cómo serán los controles en caso de que se cambie la ley, cuáles serán las sanciones y recordó que, actualmente, no se hacen los controles necesarios. De hecho, dijo, varias intendencias ni siquiera tienen los aparatos necesarios para hacer test de alcoholemia.

Además, llamó la atención sobre el fin comercial de la propuesta del senador Sergio Botana, quien prepara el proyecto de ley, según explicó, para "mejorar la situación del sector vitivinícola".

Por otra parte, Arturo Borges recalcó que si se quiere hacer este cambio sería necesario consultar a las víctimas de los siniestros de tránsito y a los victimarios. "Yo he hablado con algunos y me dicen que en su vida van a tocar una gota de alcohol porque vieron lo que generaron", contó.

De todos modos, el especialista enfatizó: "No se habla de no tomar, sino de no vincularlo con manejar, con algo que puede matar".

Para Borges con la propuesta de volver a 0,3 gramos de alcohol en sangre permitidos para manejar se está "dando el mensaje totalmente al revés" del que se debería dar. "Estamos lejísimo de entender lo que es el alcohol, que es una droga", sostuvo.

"No pudimos lograr que la gente se ponga tapaboca y ¿vamos a lograr que se regule con el alcohol?", se preguntó Borges.

Foto: Miguel Ángel Ramón en Pixabay