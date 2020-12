Mala planificación y bajas por covid-19 generan atrasos en recolección de residuos, dijo Ripoll

La secretaria general de Adeom consideró que hasta el 10 de enero, por lo menos, no se podría poder al día el servicio.

La secretaria general del sindicato de trabajadores municipales, Valeria Ripoll, dijo a Informativo Sarandí que no creen que la situación de retraso en la recolección de residuos se solucione a corto plazo, tal como lo indicaron las autoridades.

Según Ripoll, el retraso y la acumulación de residuos en contenedores se dio por una mala planificación de la administración anterior y por bajas de funcionarios por casos de covid-19 o cuarentenas preventivas, que merman la mano de obra.

El pasado lunes, el director de Ambiente de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi, dijo que había cerca de un 30% de retraso en la recolección y que el problema se debía al cambio en el sistema de recolección que se está implementando en cada municipio.

Por su parte, Ripoll dijo que hay una semana de retraso en el vaciado de contenedores y no creen que el tema se solucione antes del 10 de enero.

A la falta de personal, se suman también los problemas mecánicos de camiones, que a veces se rompen por la sobrecarga de contenedores.

Por otra parte, en las próximas horas se definirá situación de los guardavidas de Montevideo y no se descarta que no bajen a las playas si no se toman en cuenta sus reclamos, anunció Valeria Ripoll.

A través de un comunicado, Adeom informó que los guardavidas están en una situación similar a la del verano pasado y que los compromisos adquiridos por la administración anterior no fueron cumplidos.

El reclamo actual es por la presencia de marineros en las playas, guardavidas zafrales, además de contenedores e higiene en los puestos de trabajo.