Álvaro Delgado: "El 18 vamos a definir qué tipo de fiestas tenemos, si tenemos fiestas y si tenemos verano"

El secretario de la Presidencia recalcó que se pasó del nivel verde a amarillo y con riesgo de llegar al naranja; "para atrás todo lo necesario y empezamos por esto", dijo.

Delgado señaló que el 18 de diciembre el gobierno evaluará si se logró desacelerar el crecimiento de casos de covid-19 con las medidas que se tomaron esta semana.

Consultado sobre qué medidas se podrían tomar en caso de que la evaluación no sea buena y si es podría incluir, por ejemplo, el cierre de un departamento, respondió: "Si vemos que los incrementos siguen siendo exponenciales y vamos a ir a zona naranja y eventualmente a zona roja, vamos a poner todas las herramientas arriba de la mesa".

El jerarca señaló que se viene un crecimiento de casos, y que eso es normal, pero enfatizó en que hay que evitar que sea exponencial para que no se pierda el hilo epidemiológico.

"Pasamos de verde a amarillo y si no se toman algunas medidas o si estas medidas no tienen efecto corremos el riesgo de pasar a naranja. Con 350 casos diarios promedio semanal pasamos a naranja y ahí podemos llegar a no tener el control del hilo epidemiológico para hacer el control de los brotes", apuntó Delgado.

Además, "esta es una carrera contra la vacuna", dijo, pero el tema es la velocidad de la carrera, "si es a 25.000 kilómetros por hora o a 60".

Consultado sobre una posible vuelta atrás en algunas medidas, recordó la frase del presidente de la República y afirmó: "para atrás todo lo necesario y empezamos por esto".

"La orilla la tenemos ahí, en marzo no la veíamos, ya remamos más de la mitad del río", señaló el secretario de Presidencia.

Por otra parte, el jerarca se refirió a la polémica surgida este jueves con el audio de Ramón Méndez, exdirector de Energía y exdirector de campaña de Daniel Martínez. "No puedo permitir que a Radi, Cohen y Paganini les cuestionen la honestidad", enfatizó.

Delgado recalcó especialmente el carácter de honorario del GACH y las dos premisas que basan su trabajo: la independencia técnica y científica y la opinión no vinculante. "Las decisiones las toma el gobierno, eso quedó, claro y además los preserva", dijo.

"El GACH le da una espalda científica importante al Uruguay, no solo al gobierno", recalcó Delgado y valoró la actitud del Frente Amplio ante esta polémica.