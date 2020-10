"Hay una consolidación clara de una coalición de gobierno que articula, que negocia", dijo Lema

Quedó aprobada la Ley de Presupuesto en Diputados. El presidente de la Cámara destacó el intercambio y reconoció que el tema UAM no está cerrado.

Tras extensas sesiones, que terminaron este viernes a las 5:45 de la madrugada, y apenas minutos después de dejar el Palacio Legislativo, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, destacó el clima "fraterno" en que se trabajó.

"Siento mucho orgullo por el país y por el sistema político en general", sostuvo, y destacó que el debate finalizó con un intercambio amable, de despedida al diputado Alejandro "Pacha" Sánchez, que pasará al Senado a ocupar el lugar que deja José Mujica.

"Fue un clima muy fraterno y eso son cosas a destacar. Como presidente de la Cámara me genera mucho orgullo el esfuerzo de siete partidos políticos, en un ámbito de mucha pluralidad. Se dan intercambios apasionados, como tienen que ser, pero dentro del marco de la tolerancia y el respeto", enfatizó Lema.

"Está bueno que se sepa, porque son activos que tiene nuestro país y hay que cuidarlos", agregó.

Lema destacó la actuación de la coalición de gobierno en el tratamiento del Presupuesto y consideró que "hay una coalición plural consolidada, que puede tener matices y diferentes puntos de vista", pero "que articula, que negocia, que tiene apertura, que tiene la virtud de que nadie es necio, nadie puede cerrarse a su posición".

Consultado sobre la definición de que no se traslade a Presidencia de la República el Plan de mejoramiento de barrios, Lema restó importancia a la diferencia interna. "Estaba claro cuál era la postura del Partido Nacional, se fundamentó y hubo posiciones que no permitieron obtener la mayoría necesaria y por eso simplemente no prosperó", dijo.

Además, señaló que se votó la cogobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM), pero reconoció que el tema no está cerrado.