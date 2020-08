Heber consideró "un gran error" la construcción de puerto deportivo en Punta Carretas

Obra pública y los desafíos del Presupuesto en la entrevista de Hora de Cierre.

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que la administración anterior gastó en 2019 cerca de 60 millones de dólares en recursos que estaban destinados al presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad para 2020.

“Es una situación que aun complejiza más el 2020 (…) tenemos que buscar alternativas para generar fondos que no sean directamente de rentas generales”, aseguró Heber.

Sobre la intención de que la empresa Buquebus se traslade del puerto de Montevideo, Heber dijo que el gobierno estudia la posibilidad de que se utilice el puerto deportivo que está siendo construido en Punta Carretas.

“Una inversión que no fue justificada por la administración anterior, no hay demanda de amarras (…) me parece un gran error”, dijo Luis Alberto Heber sobre el puerto deportivo de Punta Carretas.

Consultado al respecto del proyecto de ley para restaurar la Ley de Caducidad presentado por la bancada de senadores de Cabildo Abierto, Heber dijo que “no compromete” a la coalición y recordó el compromiso firmado de hacer el esfuerzo por esclarecer la situación de los desaparecidos.

Escuchá la entrevista completa en Hora de Cierre con Jaime Clara y Mauro Bettega.