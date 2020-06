Demora en etiquetado de alimentos es por temas políticos y económicos, afirma experta

La doctora Dora Szafir reclama que se acelere obligatoriedad del etiquetado de alimentos en defensa de la salud.

"Los argumentos para retrasar (la entrada en vigencia del etiquetado de alimentos) son económicos y políticos", aseguró la doctora Dora Szafir y señaló que espera que "el gobierno tome la decisión adecuada, justa y en defensa de la salud".

Szafir llamó la atención de lo beneficioso que es el etiquetado para evitar obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares y recordó lo peligrosas que son esas patologías en el marco de la pandemia.

En esta situación de retraso de la obligatoriedad del etiquetado, dijo, hay dos derechos en conflicto: la libertad de empresa y el derecho a la salud y la información de los consumidores.

Szafir rechazó que "se tire la pelota para adelante" y que se ponga como excusa que la norma no sea del Mercosur en general. No estamos impedidos de que si otros países no hacen nada aquí no se pueda cuidar de la salud de los ciudadanos.