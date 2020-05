"Si a mí me dieran un palito para pegarle a los que hicieron esto, no lo haría"

Olga Ramos, madre de una de las desaparecidas en la última dictadura, dijo que no pierde la esperanza de saber algo de su hija. "No tenemos una verdad, ni una explicación, ni nada".

Ileana García desapareció en 1977 en Buenos Aires junto a su esposo, Edmundo Dossetti. Su madre, Olga Ramos, continúa la búsqueda 33 años después y en este 20 de mayo, en que la marcha por los desaparecidos no podrá realizarse, conversamos con ella en Viva la tarde.

"Nunca bajamos los brazo en la lucha, que no es por el pasado ni por el presente, es por el futuro de todos", dijo.

Olga aseguró que guarda aún una esperanza de obtener datos sobre el paradero de su hija. "Mi corazón no acepta el no. No lo puede aceptar porque no tenemos una verdad, ni una explicación, ni nada de lo que quedó de ellos", afirmó.

Escuchá la entrevista.