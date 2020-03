El “Gordo Verde”, el coronavirus y los semáforos rotos

View this post on Instagram

Como algunos saben, la semana pasada fui a visitar un enfermo a su casa pensando que los síntomas eran de otra enfermedad que le estaban estudiando. Resultó ser que se trataba de Corona Virus. Por lo tanto se me pidió que me aislara por el bien de todos y así estoy viviendo estos días. A partir de hoy, desde el medio del campo, en un rincón muy sencillo pero digno, entre las sierras… comenzaré a celebrar la misa transmitiendo en vivo para quienes quieran unirse en oración a la distancia!! Qué fuerte es la unión espiritual!! Qué bendiciones traerá la comunión espiritual! Los invito a unirse a cualquier misa que enganchen en vivo por las redes! Un fuerte abrazo! Rezamos especialmente por quienes luchan en primera línea… y Hasta el Cielo no paramos!! Gordo