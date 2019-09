La realización del debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez está en el centro de la polémica a raíz de los reclamos del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien afirma que fue proscrito.

Consultado sobre este tema en Informativo Sarandí, el senador nacionalista Álvaro Delgado afirmó que hubo interés de los medios que organizaron el debate de que fuera entre dos y aclaró que Lacalle Pou está dispuesto a debatir con todos.

Delgado dijo que hay que quitarle dramatismo al hecho y aclaró que “lo importante es sacar al Frente Amplio del poder” y no distribuir la intención de voto entre la oposición. “Nosotros no vamos a generar ningún tipo de instancia que no abone la posibilidad de generar cooperación del 27 de octubre en adelante, afirmó.