La brecha asistencial: SMU denuncia falta de recursos en la atención a los más pobres

“Con esta Rendición de Cuentas la brecha asistencial aumenta y se ven perjudicados los más carenciados, que se atienden en los lugares públicos más alejados”, afirmó en Hora de Cierre Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

Los médicos reclaman al gobierno que haya una equiparación salarial entre el sector público y el sector privado. “Naturalmente, el médico opta por aquella opción laboral que le ofrece mejores condiciones. No pedimos nada descolgado, sino un camino que nos permita tener unas condiciones de trabajo similares en uno y otro lugar, para que se pueda brindar la misma asistencia”, explicó.

Grecco señaló que el SMU no descarta ninguna medida si no se atienden sus reclamos. “En la última asamblea hubo una moción de ir a la huelga, aunque no se trató”, apuntó.

Foto: www.smu.org.uy