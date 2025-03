Canciller Mario Lubetkin: “Escuché durante cinco años muchas declaraciones y no pasó nada. Quizás haya que trabajar un poco más”

En entrevista en Informativo Sarandí el Canciller de la República, Mario Lubetkin, se refirió a los cuestionamientos de la oposición tras sus declaraciones de no reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. “Ayer en mi investidura no hablé de Venezuela. Está claro que Venezuela no mueve la captación de inversión de Uruguay. Está claro que la parte que nos preocupa de Venezuela es que si no hay estabilidad en la región hay cosas que no podemos llevar adelante. Nosotros tenemos que ayudar”, señaló.

Respecto a la situación de los diplomáticos uruguayos en el país caribeño señaló: “Tenemos al cuerpo diplomático acá esperando que hacer. Hay dos aspectos fundamentales: tener diálogo con el gobierno venezolano y con la oposición”.

“No podemos ser la Corte Electoral de Venezuela, nosotros podemos decir que ojalá se hagan elecciones de vuelta. No pasan de seis los países que reconocen a Edmundo González los países en el mundo son 194”, valoró el canciller.

“La posición nuestra es la de la Unión Europea, México, Colombia. Estamos actuando como la comunidad internacional” puntualizó y agregó: “Voy a ir al parlamento a rendir cuentas. También quiero que me reciba para abrir el debate”.

Respecto a la situación del Mercosur y la posibilidad del alejamiento de Argentina dijo: “Hay que madurar los encuentros. En relación al Mercosur queremos evitar cualquier fractura, nadie está en un organismo contra sus estrategias”.

“Yo escuché durante cinco años muchas declaraciones y no pasó nada. No discutimos sobre declaraciones, quizás haya que hacer menos declaraciones y trabajar un poco más”, sostuvo.

Sobre la relación con el gobierno argentino confirmó que se está trabajando para concretar una reunión entre Yamandú Orsi y Javier Milei. “A nivel del gobierno argentino tenemos fluido diálogo, hay que construir la reunión con Milei. Orsi ya lo dijo clarito es impensable no trabajar de la mano uno con el otro”

