Los uruguayos en las islas Malvinas-Falklands: ciencia, amor y partos de emergencia

Encontrar un uruguayo en las islas no es tarea sencilla. Si bien la comunidad latina aquí es cada vez más grande, los chilenos se llevan todos los podios. Pero que los hay, los hay.

Daniel García es biólogo y en el mes de julio, junto al cruel invierno, llegó a probar suerte a las islas.

La idea de salir del país a trabajar rondaba su cabeza, pero no imaginó que su destino sería tener un contrato a cuatro años en un lugar de poco más de 3.500 habitantes.

En conversación con Las Cosas en su Sitio Daniel nos contó cómo hace un uruguayo para venir a trabajar aquí y los desafíos de desarrollarse en un rubro tan importante para este lugar.

"Me postulé a un cargo, me llamaron a la entrevista y se ve que me fue bien. Es un contrato de cuatro años y es para la gente de afuera (...) este contrato tiene ciertos beneficios como que te pagan el pasaje una vez por año para volver a tu casa", relató.

Pero más allá del trabajo, ¿cómo es para un uruguayo vivir aquí? Daniel se vino solo, sin familia, y contó las ventajas y desventajas de este nuevo modo de vida.

"La conectividad es bastante mala y a veces se complica en la comunicación y tiene ciertas desventajas en la alimentación porque frutas y verduras son muy caras (...) Pero tiene cosas interesantes como la diversidad cultural porque hay gente de todo el mundo", contó.

En el avión, cuando veníamos para aquí, conocimos Bettina Alberti, una joven de 22 años, recibida de archivóloga con un amor especial por las islas. En su segunda estadía aquí nos cuenta qué luego de conocer el lugar, tuvo una experiencia inolvidable que la hizo volver.

"Volví para hacer un voluntariado de trabajo en archivología. Voy a estar dos semanas trabajando y disfrutando todo lo que ofrece la ciudad", narró Bettina.

En un lugar con tan rica historia como este, trabajar en su archivo conlleva una gran responsabilidad, Bettina contó cómo es su trabajo y que ya en estos días pudo ver en los documentos la presencia de nuestro país. "Hay muchísima documentación histórica. Me encontré con documentación uruguaya, me encontré con el nombre Montevideo manuscrito muchas veces".

Ahora les voy a presentarla historia de Valeska. Ella no es uruguaya, pero su hijo sí.

Valeska es chilena, vive hace años en la isla, y un vuelo de emergencia la llevó hacia Uruguay hace 4 años para tener a su hijo.

Muchas mujeres aquí en las Malvinas Falklands tienen a sus bebes en el hospital británico.

El pequeño poco sabe de Uruguay, pero su madre recuerda con mucho cariño el tiempo en nuestro país.

Escuchá el informe completo de Magui Prado para Las Cosas en su Sitio: