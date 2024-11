“Los impuestos no van a subir. Las bases son las bases, pero el presidente voy a ser yo”, aseguró Yamandú Orsi

El exintendente de Canelones habló sobre su promesa de no aumentar impuestos, que hizo en el debate presidencial del domingo. Consultado por las alusiones en las bases programáticas del Frente Amplio, que habla de gravar la riqueza y plantea un IVA personalizado, Orsi aseguró que “históricamente el FA ha hablado de que paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos”, y “cuando se tuvo que hacer cargo se hizo cargo, con una reforma tributaria seria”. Aun así, sostuvo que con el país en estas circunstancias “no es una posibilidad” subir los impuestos: “las bases son las bases, pero el presidente voy a ser yo”.

En otro orden, Orsi dijo no compartir los dichos del expresidente José Mujica hacia Blanca Rodríguez como un “repuesto”, así como tampoco las del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, quien afirmó el gobierno “fomentó el narcotráfico”. Aun así, consideró que la problemática del crimen organizado “se subestima". "Pienso que Heber, Larrañaga y Martinelli hacían lo que podían, aunque puedo discrepar. Pero eso de que estas con el crimen o con la gente es un error", evaluó.

Sobre los dichos de Delgado, que lo comparó con Alberto Fernández y dijo que Orsi como presidente sería “el que firma pero no el que manda”, respondió: "No podemos bajar al nivel de la caricaturización. No tengo dudas de la integridad de las personas. Si una campaña electoral me hace perder la compostura pienso que no le voy a hacer bien como presidente a la ciudadanía. Yo creo que tiene que recuperar al control si quiere ser presidente”.

En relación a la LUC, consideró que “hay que revisarla pero sin dramatismo. Esto no es Argentina. Lo que haya que modificar se modifica con leyes. No tengo como prioridad modificar la LUC, sí otras, como la ley de derribo. Es la peor de las soluciones para el combate al narcotráfico". En tanto, consideró que la problemática de la vivienda debe ser prioritario y necesita subsidios y presupuesto.

En otro orden, remarcó que “los docentes tienen que tener otro rol en las discusiones educativas”. “Los docentes cuando tienen que hacerse cargo se hacen cargo. ¿A quién se le ocurre hacer políticas de seguridad sin preguntar a la policía? Me parece que es un tiro en el pie. Nunca gobernaron los sindicatos de la educación. Es una falacia. Es una falta de respeto".

