Yamandú Orsi sobre seguridad social: "En cada actividad que estamos aparece el tema, voy hacer lo que dice el programa de gobierno"

En entrevista en Informativo Sarandí el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, hizo referencia a los dichos del jefe de campaña, Alejandro Sánchez, respecto a nacionalizar las Afap. Sobre el tema Orsi señaló: “Yo voy a lo que dice el programa del Frente Amplio (FA). Como FA tuvimos el problema de no estar de acuerdo con ninguna de las propuestas por algo dejamos en libertad de acción”, sostuvo Orsi.

“Cuando tuve las reuniones con las cámaras empresariales la pregunta más importante fue respecto al plebiscito de la reforma de la seguridad social. En cada actividad que estamos aparece el tema, también cuando hablo con gente del exterior” dijo el presidenciable.

“La reforma de la seguridad social este gobierno fue a negociar con el FA y cuando volvió con los partidos de la coalición se lo cambiaron todo” sostuvo.

Respecto a qué hará con la Ley Urgente Consideración (LUC), Orsi sostuvo: “En el tema de educación yo le daría más protagonismo a los docentes. El tema del derribo de aviones si es un disparate, es tanto lo que tiene la LUC que hay que ver” señaló Orsi.

Respecto a qué cambios implementará en una eventual administración sostuvo: “Hay cosas que estamos en desacuerdo pero eso no significa que vengamos a refundacional. Uno tiene que llegar a plantear las herramientas del programa y del plan de gobierno que uno diseñó”.

“La desigualdad creció, los números son alarmantes. Lejos de levantar los sectores más vulnerables de la sociedad, siguen deprimidos y más que antes. Tenemos una sociedad más desigual que antes” analizó Orsi.

“No aparece tanto la palabra reforma (en el programa del FA) pero si nos planteamos que de una vez por toda el agua y el riego es un paso fundamental para dar un salto grande. Teníamos una ley de riego que nunca pudimos reglamentar”, sostuvo Orsi

“En esta administración se dejó caer una mutualista, hace años no pasaba eso y es feo. Algo ahí no funciona y hay que ver cómo se reestructura”, dijo.

“A mí me llamó la atención cuando el presidente avisó que se iba a reunir con los jefes de policía de todo el país, yo este tipo de actitudes las haría el día que se concrete”, valoró Orsi.

CASOS EN ESTA ADMINISTRACIÓN

“Hubo varios temas que no hubo respuesta en esta administración. Todavía se está investigando que un funcionario del Estado rompió un documento público. ¿Quién es el responsable de la seguridad de Torre Ejecutiva?, y ¿Marset?” sostuvo Orsi.

CASO CHARLES CARRERA:

“Ya aclaró que hicieron y que no hicieron, nos podrá convencer o no pero explicó. Uno no puede hacer las cosas de manera incorrecta, si se comete ilegalidad la justicia tiene que intervenir”

OJEDA DENUNCIÓ CAMPAÑA SUCIA EN SU CONTRA

“Es tema de Andrés Ojeda. Mario Riorda sigue trabajando en el Frente Amplio, sigo sin entender esta denuncia, ojalá se resuelva” dijo Orsi.

