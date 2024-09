Luis Calabria: “La Policía está plenamente capacitada para hacer allanamientos nocturnos. Quienes dicen que no lo que hacen es despreciar su capacidad”

Calabria aseguró que desde el sector policial no sé está necesariamente en contra, sino que se piden “garantías”, y aseguró que “la Policía uruguaya está plenamente capacitada para hacer allanamientos nocturnos, de hecho los hace. Lo que no se puede es allanar un hogar. Quienes dicen que no está capacitada lo que hacen es despreciar y denostar la capacidad de la Policía uruguaya”. “La actual cúpula de la Policía Nacional se ha manifestado a favor”, aseguró.

En referencia a la postura del exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, que se opone a los allanamientos nocturnos, Calabria aseguró que “lo que hace es política, no hace otra cosa”. “No es un argumento técnico, es un argumento político. Que no se ponga el uniforme porque se lo sacó hace tiempo cuando se puso el traje político (en referencia a su vínculo con el Frente Amplio), empezando por no entregar el mando en marzo de 2020”.

