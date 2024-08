Raíces - Programa 13: Ramones, Talking Heads, Soda Stereo y Oasis.

En el primer bloque de Raíces 13: Los Ramones y las historias de “Sheena Is a Punk Rocker” y

“Blitzkrieg Bop”. Talking Heads: 40 años de “Stop Making Sense” y como compusieron

“Burning down the house” y “Psicho killer”.

En nuestra segunda parte: 40 años del primer disco de Soda Stéreo y las anécdotas del

Ingeniero de sonido que los grabó y no quiso salir en los créditos del disco.

La vuelta de Oasis y dos de sus canciones que marcaron la historia del Britpop: “Wanderwall” y “Don´t look back and anger”.