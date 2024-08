Zubía cuestionó falta de control policial en los barrios y reclamó que actúen según la “portación de cara”

Zubía, que integra el equipo de seguridad del candidato colorado Andrés Ojeda, apuntó contra la gestión de la administración en esa materia, e incluso cuestionó la noción de “enfoque dual” incorporada por el coordinador del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo, que también integra el equipo de seguridad del Partido Colorado.

En este sentido, señaló que la Policía no tiene suficiente presencia en los barrios, y aventuró que los efectivos no están partiendo del “prejuicio” para sospechar de posibles delincuentes. “La portación de cara es un efecto fundamental en este planeta. O me va a decir usted que ve a una señora de 80 años y piensa ‘capaz que me rapiña’. Pero si vienen dos muchachos tomando cervezas y con los gorritos para atrás… Eso es hipocresía”, aseveró, y aseguró que en el caso de los muchachos es más “probable”. “La portación de cara es el primer prejuicio que gracias a dios que existe. Usted ve un cocodrilo y sale corriendo. Yo me guío por el prejuicio”, concluyó.

Entrevista completa:

Parte 1