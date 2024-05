Charles Carrera: “Hay que blindar el Puerto de Montevideo y que no sea el colador, que está siendo actualmente, para el narcotráfico”

El legislador del MPP sostuvo que “el narcotráfico no es un problema solo de Montevideo, ya es problema a nivel nacional” y en tal sentido, agregó “hay que blindar el Puerto y que no sea el colador que está siendo actualmente para el narcotráfico. Hoy Uruguay es plataforma para el narcotráfico. Tenemos que anular esa posibilidad de que se use el país como hub regional”.

En otros temas, se refirió a la denuncia falsa contra Yamandú Orsi. “Genera preocupación, molestia y dolor. Preocupación porque existió una movida política para perjudicar a uno de los candidatos que tiene chances” de ser presidente. Indicó que se trató de una “conspiración política”. Sobre las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, sostuvo que el mandatario “tiene que solidarizarse, no decir ‘me solidarizo’ y atacar al Frente Amplio y a Yamandú”.

También apuntó contra el Partido Nacional, y en tal sentido, expresó que la fuerza política “fue omisa y se tendría que haber hecho cargo de esta señora (Romina Celeste Pappaso). Los ataques de ella no le hacen bien al sistema político”.

Consultado sobre el reciente anuncio del expresidente José Mujica, quien fue diagnosticado con cáncer, Carrera dijo que la noticia fue tomada con tristeza y dolor. “Muchos estamos militando en el MPP porque lo seguimos. Como sabe que es una persona muy querida lo quiso anunciar él”.

Escucha la entrevista completa:

Parte 1