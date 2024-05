Fiscal del caso Orsi: “En ningún momento me junte con Paula Díaz ni me dijo que la denuncia era falsa”

La fiscal Sandra Fleitas tomará este martes declaración a Paula Díaz, la mujer trans que confirmó en televisión que la denuncia por agresión contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue falsa.

La denunciante también había informado que ya se lo había confirmado a la fiscal. En entrevista en Informativo Sarandí, la fiscal Fleitas, sostuvo: “En ningún momento me junté con Paula Díaz ni me dijo que la denuncia contra Orsi era falsa. Que alguien me muestre de donde surge que yo le tome declaración”, dice Fleitas.

Sobre el cuestionamiento por parte de la defensa de Orsi a que la causa fue catalogada como reservada Fleitas explicó: “Se solicitó la reserva para poder preservar y seguir con la investigación”. En la misma línea la fiscal agregó: “La denuncia no está archivada porque habrá indicios importantes para la investigación”

