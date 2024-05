Fiscal Carlos Negro sobre homicidios: "cifras alarmantes", número "pornográfico" de reclusos y la dificultad para encontrar "la formula"

Carlos Negro fue entrevistado en Viva la Tarde y comentó: "Las cifras de homicidos son alarmantes, eran inaceptables antes y también lo son ahora, no hemos dado con la formula para parar el crecimiento. Desde 2017 tenemos más de un homicidio por día"

"La creación de una brigada policial específica en cada fiscalía ha dado un salto en la aclaración de homicidios, teníamos un promedio del 50% de aclaración, y en mi equipo se ha llegado al 60% de aclaración" agregó.

Por otra parte mencionó: "La violencia no es patrimonio de ningún sector social. Gran parte de los homicidios ocurre entre gente que tiene un conflicto tan banal como puede ser un perro o un gato, no siempre sucede con el estereotipo que solemos creer, no siempre son narcos"

Por último dijo: "Me molesta cuando desde la política se señalan cuestiones jurídicas y se le cargan atribuciones políticas, se que la fiscalía no se mueve por impulsos políticos partidarios, salvo en muy pocas excepciones"

Escuchá la entrevista completa: